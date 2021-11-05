(Видео) Айпери Медет кызы выигралазолота чемпионата мира по борьбе

В финале она была сильнее спортсменки из Колумбии.
Кыргызстанка Айпери Медет кызы выиграла золото на чемпионате мира по борьбе среди спортсменов до 23 лет, который проходит в Белграде (Сербия).
В финале она была сильнее спортсменки из Колумбии.
В первой схватке Медет кызы боролась против спортсменки из Эквадора и одержала победу на туше, а в четвертьфинале уложила на лопатки за 28 секунд спортсменку из Индии.
В полуфинальной схватке соперницей Медет кызы была американка, которую кыргызстанка победила со счетом 8:0 и вышла в финал.
Источник: reporter.kg
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