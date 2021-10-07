Российские тренеры недовольны судейством в полуфинальной схватке Мээрим

Тренеры сборной команды России по борьбе недовольны работой судейства в полуфинальной схватке мирового первенства.

В полуфинале в категории до 68 кг испытали силы кыргызстанка Мээрим Жуманазарова и россиянка Ханум Велиева. Схватка закончилась со счетом 3:3, победа присуждена Мээрим и она получила путевку в финал.

«Мы выражаем недовольство. Допущена нелепая грубая ошибка. По счету на табло в финал должна была пройти Велиева», — говорится в информации Федерации борьбы России.

Источник: https://barakelde.org/news:447318/?from=barakelde&place=last, gezitter.org