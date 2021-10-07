Айпери Медет кызы выиграла бронзовую медаль чемпионата мира

В Осло спортсменка из Кыргызстана Айпери Медет кызы выиграла бронзовую медаль чемпионата мира по вольной борьбе в весовой категории до 76 кг.

Медет кызы в борьбе за бронзовую медаль выиграла у спортсменки из Украины Анастасии Шустовой со счетом 12:1.

Айпери проиграла в полуфинале спортсменке из Эстонии Эпп Мяе со счетом 3:3.

В 1/8 финале она выиграла у спортсменки из Болгарии Марии Гергиновы со счетом 10:0, в четвертьфинала выиграла у спортсменки из России Марины Суровцевы со счетом 10:0.

Источник: https://barometr.kg