В Осло спортсменка из Кыргызстана Айпери Медет кызы выиграла бронзовую медаль чемпионата мира по вольной борьбе в весовой категории до 76 кг.
Медет кызы в борьбе за бронзовую медаль выиграла у спортсменки из Украины Анастасии Шустовой со счетом 12:1.
Айпери проиграла в полуфинале спортсменке из Эстонии Эпп Мяе со счетом 3:3.
В 1/8 финале она выиграла у спортсменки из Болгарии Марии Гергиновы со счетом 10:0, в четвертьфинала выиграла у спортсменки из России Марины Суровцевы со счетом 10:0.
Источник: https://barometr.kg
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