Эрназар Акматалиев — первый кыргызстанец, вышедший в финал чемпионата мира по вольной борьбе

Член сборной Кыргызстана по вольной борьбе Эрназар Акматалиев вышел в финал чемпионата мира в Норвегии.
Он выступает в турнире весовой категории до 70 кг. 4 октября он одержал четыре победы подряд над спортсменами из Шри-Ланки, Армении, Ирана, России и вышел в финал.
В решающей схватке соперником кыргызстанца станет представитель Польши Магомедмурад Гаджиев. Финальная схватка в этой весовой категории пройдет сегодня, 5 октября. Начало в 22:00 по бишкекскому времени.
Эрназар Акматалиев стал первым борцом вольного стиля из Кыргызстана, выдешим в финал чемпионата мира.
Источник: Баракелде, gezitter.org
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