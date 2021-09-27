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Кыргызстанская супер-вумен Валя Шевченко нокаутировала американкку Мерфи и защитила пояс UFC

Валентина Шевченко нокаутировала очередную соперницу и защитила пояс UFC

Кыргызстанская спортсменка, боец смешанного стиля (ММА) Валентина Шевченко нокаутировала очередную соперницу и защитила пояс UFC.

Шевченко оказалась сильнее американки Лорен Мерфи на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата.

В четвертом раунде рефери остановил бой, посчитав, что Мерфи не может себя защитить от ударов чемпионки.

Победа над Мерфи стала шестой защитой титула чемпионки UFC в наилегчайшем весе для 33-летней Шевченко.

Теперь в активе представительницы Кыргызстана 22 победы в MMA при трех поражениях.

 

Источник - vb.kg

           

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