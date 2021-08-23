Кыргызстанский борец Акыйкат Кулжигит уулу взял бронзу на чемпионате мира

Чемпионат прошел в столице Башкортостана городе Уфа.
Кыргызстанский борец Акыйкат Кулжигит уулу стал бронзовым призёром Чемпионата мира по греко-римской борьбе среди молодёжи.
Чемпионат прошел в столице Башкортостана городе Уфа.
Акыйкат Кулжигит уулу выступал в весовой категории до 55 кг.
В 1/8 финала он проиграл борцу из Узбекистана, который вышел в финал. В утешительном раунде кыргызстанец победил борца из Румынии, а в схватке за бронзу за 40 секунд одолел борца из Таджикистана Асламджона Азизова со счетом 7:0.
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