Женская борьба: Калмира Билимбек кызы поборется за золото молодежного чемпионата мира

Кыргызстанка выступает в весовой категории до 55 кг.
Калмира Билимбек кызы поборется за золото молодежного чемпионата мира по борьбе, который проходит в Уфе (Россия). Кыргызстанка выступает в весовой категории до 55 кг.
В борьбе за выход в финал Калмира Билимбек кызы одолела Анастасию Яндушкину из России. В этой схватке, ведя в счете 5:0, она прижала лопатки соперницы к ковру и добилась чистой победы - на туше.
Теперь в финале она поборется с Алесей Гетмановой из Беларуси.
На пути к финалу Калмира Билимбек кызы одолела представительниц Монголии и США.
Отметим, в вольной борьбе кыргызстанцы уже завершили свое выступление на чемпионате. В копилке сборной - одна бронзовая медаль, которую завоевал Мухаммад Абдуллаев.
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