Кыргызстанец взял Гран-при на Международной олимпиаде по математике для студентов

В итоге в общем рейтинге он попал в топ-3-8.



На Международной математической олимпиаде победил кыргызстанец Элдос Жетигенов. Он единственный, кто решил задачу в один из дней олимпиады по математике, рассказал его друг.

В итоге в общем рейтинге он попал в топ-3-8.

Жетигенов учится в голландском вузе University of Groningen и представлял на олимпиаде Нидерланды, т. к. учится в университете Нидерландов, и это мировая практика.

Олимпиада International Mathematics Competitions for University Students (IMC) прошла со 2 по 7 августа. В ней участвовали почти 600 студентов со всего мира. Оценка на математических соревнованиях устроена таким образом, что призовые места могут взять десятки студентов. Жетигенов оказался среди тех, кто получил Гран-при (Grand First Prize).



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