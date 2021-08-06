Айсулуу, Мээрим и Акжол сделали большой подарок нашему народу, - олимпийский чемпион К.Осмоналиев

Как сказал он, 2 серебра и бронза — большое достижение.
Наши спортсмены — Мээрим Жуманазарова, Айсулуу Тыныбекова, Акжол Махмудов — сделали большой подарок кыргызскому народу к 30-летию независимости. Об этом сказал олимпийский чемпион Каныбек Осмоналиев.
Как сказал он, 2 серебра и бронза — большое достижение.
Он сказал, что такое достижение у Кыргызстана впервые. Осмоналиев поблагодарил всех спортсменов, которые смогли завоевать путевку на Олимпиаду.
«Они все молоды, у них все впереди! Им не нужно расслабляться, а наоборот нужно двигаться к следующей Олимпиаде», - сказал он.
«Sport АКИpress»
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