Айсулуу, Мээрим и Акжол сделали большой подарок нашему народу, - олимпийский чемпион К.Осмоналиев

Как сказал он, 2 серебра и бронза — большое достижение.

Наши спортсмены — Мээрим Жуманазарова, Айсулуу Тыныбекова, Акжол Махмудов — сделали большой подарок кыргызскому народу к 30-летию независимости. Об этом сказал олимпийский чемпион Каныбек Осмоналиев.

Как сказал он, 2 серебра и бронза — большое достижение.

Он сказал, что такое достижение у Кыргызстана впервые. Осмоналиев поблагодарил всех спортсменов, которые смогли завоевать путевку на Олимпиаду.

«Они все молоды, у них все впереди! Им не нужно расслабляться, а наоборот нужно двигаться к следующей Олимпиаде», - сказал он.



«Sport АКИpress»

