Победившая Айсулуу Тыныбекову японская девушка борец в мировом рейтинге поднялась на 2-е место

На первом месте, как и раньше стоит Айсулуу Тыныбекова.
Победившая на Олимпийских играх в Токио Айсулуу Тыныбекову, выигравшая золото японская девушка борец Юкако Каваи в мировом рейтинге поднялась на 2-е место.
Юкако Каваи после получения золота вышла на второе местов рейтинге Объединенного Мира Борьбы (UWW).
На первом месте, как и раньше стоит Айсулуу Тыныбекова. На Олимпиаде она выиграла серебро.
Третье место заняла получившая бронзовую медаль на Олимпийских играх украинка Ирина Коляденко.
Источник: Марал радиосу, gezitter. org
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