Победившая Айсулуу Тыныбекову японская девушка борец в мировом рейтинге поднялась на 2-е место

На первом месте, как и раньше стоит Айсулуу Тыныбекова.

Победившая на Олимпийских играх в Токио Айсулуу Тыныбекову, выигравшая золото японская девушка борец Юкако Каваи в мировом рейтинге поднялась на 2-е место.

Юкако Каваи после получения золота вышла на второе местов рейтинге Объединенного Мира Борьбы (UWW).

На первом месте, как и раньше стоит Айсулуу Тыныбекова. На Олимпиаде она выиграла серебро.

Третье место заняла получившая бронзовую медаль на Олимпийских играх украинка Ирина Коляденко.

Источник: Марал радиосу, gezitter. org