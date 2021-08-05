Кыргызские спортсмены оставили позади Китай и США по завоеванию медалей

Бишкек, "Саясат. kg". Китай занимает первое место по количеству завоеванных медалей.
Китай занимает первое место по количеству завоеванных медалей. На данный момент у сборной 70 медалей. Но если учесть, что от Китая заявлено 406 спортсменов, то только 17,24% спортсменов достигли успеха.
На втором месте идут США с 79 медалями. Число спортсменов – 613. 12,89% спортсменов получили медали. (У Китая больше золотых медалей, поэтому США идут на втором месте).
А наши три медали завоевали 16 спортсменов. Получается, 18,75% наших спортсменов получили медали. Наша команда выступила успешней сборных США и Китая.
И тут я даже не буду сравнивать численность населения и положение в экономике.
Есть повод для гордости!
Автор: Мирбек Маматкасым
Источник: Sayasat.kg, gezitter.org
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