Кыргызские спортсмены оставили позади Китай и США по завоеванию медалей

Бишкек, "Саясат. kg". Китай занимает первое место по количеству завоеванных медалей.

Китай занимает первое место по количеству завоеванных медалей. На данный момент у сборной 70 медалей. Но если учесть, что от Китая заявлено 406 спортсменов, то только 17,24% спортсменов достигли успеха.

На втором месте идут США с 79 медалями. Число спортсменов – 613. 12,89% спортсменов получили медали. (У Китая больше золотых медалей, поэтому США идут на втором месте).

А наши три медали завоевали 16 спортсменов. Получается, 18,75% наших спортсменов получили медали. Наша команда выступила успешней сборных США и Китая.

И тут я даже не буду сравнивать численность населения и положение в экономике.

Есть повод для гордости!

Автор: Мирбек Маматкасым

Источник: Sayasat.kg, gezitter.org