Почему А.Махмудов и А.Тыныбекова не радовались серебренным медалям, а М.Жуманазарова улыбалась бронзовой медали

Бишкек, "Саясат. kg". Стать призером, а тем более быть финалистом Олимпиады - это величайшая победа получателей медалей и государства.

Само участие в Олимпийских играх-это огромное спортивное достижение спортсмена и страны, представляющего участника всемирных состязаний. Стать призером, а тем более быть финалистом Олимпиады - это величайшая победа получателей медалей и государства.

Кыргызстан в медальном зачете на 5 августа находится на 61 месте, оставив позади Индию, Монголию, Португалию, Болгарию, Туркменистан, Казахстан, Азербайджан, Египет, Мексику, Аргентину, Финляндию, а Таджикистан не завоевал ни одной медали. На этом фоне участие наших спортсменов и республики считается, более успешным.

Акжол Махмудов и Айсулуу Тыныбекова стали финалистами олимпийских игр в Токио боролись до конца и завоевали серебренные медали Всемирных игр. Они поставили перед собой самую высокую планку стать победителем в своих весовых категориях и народ Кыргызстана от простого гражданина до президента КР желали увидеть их на высшей ступени пьедестала. Наши спортсмены добивались и хотели стать обладателями, только золотых медалей, а получение серебренных наград посчитали проигрышем.

Финалисты и кыргызстанцы были уверены в убедительных победах и ждали завоевание только золотых медалей. Бывшие и настоящие спортсмены, принимавшие участие и обладатели медалей Международных, Всемирных, Олимпийский игр прекрасно понимают, что такое “перегореть” перед финальными схватками и какой груз ответственности лежит перед самим собой и собственным народом. Малейшее стечение обстоятельств, может повлиять на спортивное состояние, на моральный дух участников состязаний.

Акжол Махмудов и Айсулуу Тыныбекова, стоя на второй ступени пьедестала и получая серебренные медали огорчились и не радовались эти наградам. Акжол Махмудов с большим огорчением и глубоким сожалением cказал, что “Не смог добиться своей цели на Олимпийских играх-завоевать золотую медаль”. Но, однако свою победу посвятил народу Кыргызстана.

Айсулуу Тыныбекова в эмоциональном состоянии сообщила, что “Я недовольна собой и результатом. Все ждали от меня золотую медаль”.

Мээрим Жуманазарова выступала на Олимпиаде Токио в весовой категории до 68 кг, на стадии 1/8 финала выиграла у Мими Христовой из Болгарии, однако в четвертьфинале уступила Блессинг Оборудуду из Нигерии с разницей в один балл. Счет встречи - 2:3. Так как ее соперница из Нигерии вышла в финал, Жуманазарова получила шанс продолжить борьбу за медаль. Кыргызстанка в утешительной схватке встретилась с Элис Маноловой из Азербайджана и выиграла со счетом 4:1.

3 августа, она провела поединок за бронзу, ее соперницей стала Баттсетсег Соронзонболд из Монголии. Мээрим Жуманазарова одолела монгольскую спортсменку со счетом 10:1, уложив ее на туше. Мээрим Жуманазарова стала бронзовым призером Олимпийских игр в Токио по женской борьбе! Проиграв в четвертьфинале она даже не представляла себе продолжение борьбы и потеряла всякую надежду на получении медали. Но, однако по стечению обстоятельств и сопутствующей ей удачи получила шанс бороться за бронзу Олимпиады. Стоя на третьей ступени пьедестала и получая бронзовую медаль Мээрим Жуманазарова очень сильно радовалась и широко улыбалась.

Наши спортсмены, участвовавшие на Олимпиаде в Токио молодцы и настоящие кыргызские баатыры поднявшие флаг Кыргызстана и спортивный имидж государства на самый высокий уровень. Обязательно надо поздравить наших участников олимпийских игр в Токио и народ Кыргызстана с успешным и достойным выступлением на всемирном состязании.

Алдыга Кыргызстан, к новым спортивным победам!!!

Общественный деятель, бывший спортсмен по боксу Расул Умбеталиев.



