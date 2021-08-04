Президент Садыр Жапаров поздравил отечественную спортсменку Мээрим Жуманазарову по телефону

Глава государства поздравил чемпионку сразу после её победы.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров поздравил отечественную спортсменку Мээрим Жуманазарову с бронзой на Олимпийских играх в Токио.

Глава государства поздравил чемпионку сразу после её победы.

На видео видно, что Жуманазарова едва отдышавшись, говорит по телефону и благодарит за поздравление.



Бишкек24