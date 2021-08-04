Мээрим Жуманазарова стала бронзовой призершей Олимпиады

Спортсменка из Кыргызстана Мээрим Жуманазарова завоевала бронзовую медаль по женской борьбе на Олимпийских играх в Токио.

Спортсменка из Кыргызстана Мээрим Жуманазарова завоевала бронзовую медаль по женской борьбе на Олимпийских играх в Токио. В поединке она одержала победу над монгольской спортсменкой со счетом 10:1

Бишкек24