Токио-2020: Акжол Махмудов вышел в полуфинал

В своем первом бою Махмудов победил тунисца Ламьеда Маафини со счетом 11:0.
Кыргызстанский борец греко-римского стиля Акжол Махмудов, выступающий на Олимпийских играх в Токио в весовой категории 77 килограммов, вышел в полуфинал. Он одержал победу в поединке с азербайджанцем Рафиком Гусейновым со счетом 9:1.
В своем первом бою Махмудов победил тунисца Ламьеда Маафини со счетом 11:0.
В полуфинале Акжол Махмудов сразится со спортсменом из Армении Карапетом Чаляном.
Кыргызстанка Мээрим Джуманазарова (женская борьба), выступающая в весовой категории 68 кг, в четвертьфинале уступила сопернице из Нигерии со счетом 2:3.
Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. В них принимают участие 16 кыргызстанских спортсменов. Правительство КР обещало выплатить 10 млн сомов выигравшим «золото» спортсменам, 7 млн сомов – за «серебро» и 5 млн сомов – за «бронзу».
Азаттык
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