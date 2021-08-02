Токио-2020: Акжол Махмудов вышел в полуфинал

В своем первом бою Махмудов победил тунисца Ламьеда Маафини со счетом 11:0.

Кыргызстанский борец греко-римского стиля Акжол Махмудов, выступающий на Олимпийских играх в Токио в весовой категории 77 килограммов, вышел в полуфинал. Он одержал победу в поединке с азербайджанцем Рафиком Гусейновым со счетом 9:1.

В своем первом бою Махмудов победил тунисца Ламьеда Маафини со счетом 11:0.

В полуфинале Акжол Махмудов сразится со спортсменом из Армении Карапетом Чаляном.

Кыргызстанка Мээрим Джуманазарова (женская борьба), выступающая в весовой категории 68 кг, в четвертьфинале уступила сопернице из Нигерии со счетом 2:3.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. В них принимают участие 16 кыргызстанских спортсменов. Правительство КР обещало выплатить 10 млн сомов выигравшим «золото» спортсменам, 7 млн сомов – за «серебро» и 5 млн сомов – за «бронзу».

Азаттык