Олимпиада в Токио. Определена первая соперница Айсулуу Тыныбековой

Определена первая соперница Айсулуу Тыныбековой на Олимпийских играх в Токио.
Состоялась жеребьевка состязаний по женской борьбе в весовой категории до 62 кг, где выступает Тыныбекова.
Завтра, 3 августа, свой первый поединок она проведет с чемпионкой Европейских игр Анастасией Григорьевой из Латвии.
Борец греко-римского стиля Атабек Азисбеков (до 87 кг) свой первый поединок проведет с Виктором Лёринц из Венгрии.
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