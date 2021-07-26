Юлия Ефимова: «Это уже нечестная Олимпиада! И здесь какой-то не такой настрой»

Российская пловчиха Юлия Ефимова после выхода в финал в заплыве на 100 метров брассом на Олимпиаде в Токио заявила, что было бы более зрелищно, если бы соревнования проходили вечером, а не утром.

— Почему у всех в полуфинале такое средненькое время?

— Да… Но у меня хуже всего на одну десятую, хочу заметить! Что уже неплохо.

— Реально есть такая проблема, что утром все плывут медленнее?

— Да, действительно тяжело. Но об этом говорят абсолютно все результаты на любых дистанциях. Тем более когда вчера мы вечером поздно-поздно закончили, а сегодня уже с утра рано-рано вставать. И пока ты отойдешь от своей вечерней дистанции, поздно уснешь, потом ранний подъем — сколько бы ты ни тренировался… Хотя обычно все тренировки с утра, и перед Олимпиадой ты именно так и планируешь. Но все равно с утра не идет такой результат, как надо. Будь тут финалы попозже, хотя бы днем… А так тяжеловато. Но все в одинаковых условиях.

— А то, что у Лилли Кинг пока скромные секунды — это что значит?

— Я не знаю, но сама болею за Таню Шенмейкер. Если сама не выиграю, то пусть Таня победит, — смеется Ефимова. Она мне симпатизировала еще два года назад, когда мы познакомились на чемпионате мира в Корее. Вообще финал будет непредсказуемым. Особенно потому, что он проходит с утра. Тем более Олимпийские игры, а на них всегда всё по-другому. Победить может любой, от первого до восьмого места.

— Такие финалы сделаны в интересах телевизионщиков.

— К сожалению, в нашем мире деньги решают все. А на интересы спортсменов не обращают внимание. Да, было бы зрелищнее, и мы бы видели более высокие результаты, проходи финалы вечером. Бились бы мировые рекорды. Но так тоже интересно, ведь повышается непредсказуемость.

— Вы моделировали утренние старты перед Олимпиадой?

— В принципе мы всегда тренировались с утра. На это делалась основная нагрузка. Вечером ты как угодно, но все равно проплывешь. Вот на чемпионате России мы расплываемся. А на чемпионате мира или Олимпиаде нет такой возможности. Ты уже с утра должен плыть на максимуме.

— Какое впечатление оставляет олимпийская деревня?

— Деревня как деревня. Маленькая, и нам ничего нельзя. Номера как номера, как на остальных Олимпиадах. Единственное — размеры в Японии меньше. Только одна столовая. Больше всего бесит сувенирный магазин, в который не зайти. А если зайдешь, там ничего нет уже давно. Хотелось бы домой привезти какие-то сувениры. Мне обидно, что никуда выйти нельзя, многих спортсменов отстраняют от соревнований. Это уже нечестная Олимпиада, когда не все могут соревноваться.

— А вам не было страшно, когда выяснилось, что в сборной ковид — у Ильи Бородина?

— Мне до этого еще было страшно. И на самом деле очень удивлена — почему не я? С моим-то везением я была бы к этому готова. Но вообще у меня на этой Олимпиаде какой-то не такой настрой. Финальный заплыв в данной дисциплине пройдет 27 июля.

ИЮлия Ефимова: «Это уже нечестная Олимпиада! И здесь какой-то не такой настрой»

Российская пловчиха Юлия Ефимова после выхода в финал в заплыве на 100 метров брассом на Олимпиаде в Токио заявила, что было бы более зрелищно, если бы соревнования проходили вечером, а не утром.

— Почему у всех в полуфинале такое средненькое время?

— Да… Но у меня хуже всего на одну десятую, хочу заметить! Что уже неплохо.

— Реально есть такая проблема, что утром все плывут медленнее?

— Да, действительно тяжело. Но об этом говорят абсолютно все результаты на любых дистанциях. Тем более когда вчера мы вечером поздно-поздно закончили, а сегодня уже с утра рано-рано вставать. И пока ты отойдешь от своей вечерней дистанции, поздно уснешь, потом ранний подъем — сколько бы ты ни тренировался… Хотя обычно все тренировки с утра, и перед Олимпиадой ты именно так и планируешь. Но все равно с утра не идет такой результат, как надо. Будь тут финалы попозже, хотя бы днем… А так тяжеловато. Но все в одинаковых условиях.

— А то, что у Лилли Кинг пока скромные секунды — это что значит?

— Я не знаю, но сама болею за Таню Шенмейкер. Если сама не выиграю, то пусть Таня победит, — смеется Ефимова. Она мне симпатизировала еще два года назад, когда мы познакомились на чемпионате мира в Корее. Вообще финал будет непредсказуемым. Особенно потому, что он проходит с утра. Тем более Олимпийские игры, а на них всегда всё по-другому. Победить может любой, от первого до восьмого места.

— Такие финалы сделаны в интересах телевизионщиков.

— К сожалению, в нашем мире деньги решают все. А на интересы спортсменов не обращают внимание. Да, было бы зрелищнее, и мы бы видели более высокие результаты, проходи финалы вечером. Бились бы мировые рекорды. Но так тоже интересно, ведь повышается непредсказуемость.

— Вы моделировали утренние старты перед Олимпиадой?

— В принципе мы всегда тренировались с утра. На это делалась основная нагрузка. Вечером ты как угодно, но все равно проплывешь. Вот на чемпионате России мы расплываемся. А на чемпионате мира или Олимпиаде нет такой возможности. Ты уже с утра должен плыть на максимуме.

— Какое впечатление оставляет олимпийская деревня?

— Деревня как деревня. Маленькая, и нам ничего нельзя. Номера как номера, как на остальных Олимпиадах. Единственное — размеры в Японии меньше. Только одна столовая. Больше всего бесит сувенирный магазин, в который не зайти. А если зайдешь, там ничего нет уже давно. Хотелось бы домой привезти какие-то сувениры. Мне обидно, что никуда выйти нельзя, многих спортсменов отстраняют от соревнований. Это уже нечестная Олимпиада, когда не все могут соревноваться.

— А вам не было страшно, когда выяснилось, что в сборной ковид — у Ильи Бородина?

— Мне до этого еще было страшно. И на самом деле очень удивлена — почему не я? С моим-то везением я была бы к этому готова. Но вообще у меня на этой Олимпиаде какой-то не такой настрой. Финальный заплыв в данной дисциплине пройдет 27 июля.

Источник: Матч ТВ