Рашитов стал первым таэквондистом из Узбекистана, ставшим чемпионом летней Олимпиады.
Таэквондист Улугбек Рашитов завоевал золотую медаль Олимпийских игр в Токио, победив в финале британца Брэдли Синдена
На летних Олимпийских играх в Токио 19-летний таэквондист Улугбек Рашитов (до 68 кг) завоевал первую (золотую) медаль для сборной Узбекистана.
В решающем поединке узбекский спортсмен победил чемпиона мира 2019 года 22-летнего британца Брэдли Синдена со счетом 34:29, хотя за 50 секунд до конца поединка узбекистанец проигрывал со счетом 19:23. Рашитов стал первым таэквондистом из Узбекистана, ставшим чемпионом летней Олимпиады.
На пути к финалу Улугбек Рашитов одолел малийца Сейду Фофана, трехкратного чемпиона мира из Южной Кореи Ли Даэ Хуна, иранца Мирхашема Хуссайни и Недзада Хусича из Боснии и Герцеговины.
Источник - Газета.uz
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