Токио-2020. Улугбек Рашитов принес Узбекистану первое "золото"

Рашитов стал первым таэквондистом из Узбекистана, ставшим чемпионом летней Олимпиады.

Таэквондист Улугбек Рашитов завоевал золотую медаль Олимпийских игр в Токио, победив в финале британца Брэдли Синдена

На летних Олимпийских играх в Токио 19-летний таэквондист Улугбек Рашитов (до 68 кг) завоевал первую (золотую) медаль для сборной Узбекистана.

В решающем поединке узбекский спортсмен победил чемпиона мира 2019 года 22-летнего британца Брэдли Синдена со счетом 34:29, хотя за 50 секунд до конца поединка узбекистанец проигрывал со счетом 19:23. Рашитов стал первым таэквондистом из Узбекистана, ставшим чемпионом летней Олимпиады.

На пути к финалу Улугбек Рашитов одолел малийца Сейду Фофана, трехкратного чемпиона мира из Южной Кореи Ли Даэ Хуна, иранца Мирхашема Хуссайни и Недзада Хусича из Боснии и Герцеговины.

Источник - Газета.uz